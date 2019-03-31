Artvin Son

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MERKEZToplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.812Açılan Sandık : 60Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.288Geçerli Oy : 13.953Katılım Oranı : % 84,99PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,297.156AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,446.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|60
|Toplam Seçmen
| :
|16.812
|Açılan Sandık
| :
|60
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|14.288
|Geçerli Oy
| :
|13.953
|Katılım Oranı
| :
|% 84,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DEMİRHAN ELÇİN
|% 51,29
|7.156
|AK PARTİ
|MEHMET KOCATEPE
|% 43,44
|6.061
|MUSTAFA POLAT
|MUSTAFA POLAT
|% 3,12
|435
|BTP
|RECEP ALİ DURMUŞ
|% 0,93
|130
|SAADET PARTİSİ
|GÜLTEKİN SOYDAN
|% 0,77
|107
|DİĞER
|% 0,29
|40
|DSP
|HÜSEYİN KUL
|% 0,17
|24
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARDANUÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YILDIRIM DEMİR
|% 50,85
|1.970
|AK PARTİ
|FAHRİ ACAR
|% 49,1
|1.902
|SAADET PARTİSİ
|ŞAHİN ALAÇAM
|% 0,05
|2
ARHAVİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VASFİ KURDOĞLU
|% 48,85
|4.379
|AK PARTİ
|COŞKUN HEKİMOĞLU
|% 48,27
|4.327
|TURAN TURGAY HATİNOĞLU
|TURAN TURGAY HATİNOĞLU
|% 1,48
|133
|SAADET PARTİSİ
|ETHEM ERGÜNEY
|% 1,09
|98
|BTP
|ÖZGÜRHAN MAGUNACI
|% 0,3
|27
BORÇKA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ORHAN
|% 54,73
|4.130
|AK PARTİ
|ASLAN ATAN
|% 43,02
|3.246
|DİĞER
|% 1,51
|114
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA İSKENDEROĞLU
|% 0,66
|50
|BTP
|OSMAN KESKİN
|% 0,08
|6
HOPA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 71,7
|Katılım Oranı
| :
|% 85,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER EKMEKÇİ
|% 39,55
|3.673
|AK PARTİ
|KEMAL GAZİOĞLU
|% 36,53
|3.392
|İYİ PARTİ
|TURAN KASIMOĞLU
|% 22,66
|2.104
|SAADET PARTİSİ
|SERVER EKSİLMEZ
|% 0,61
|57
|DİĞER
|% 0,36
|33
|BTP
|CİHAD AKIN
|% 0,13
|12
|ŞENER CİHAN
|ŞENER CİHAN
|% 0,1
|9
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF VAYİÇ
|% 0,06
|6
KEMALPAŞA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERGÜL AKÇİÇEK
|% 48,71
|2.197
|AK PARTİ
|YENER BALKAYA
|% 39,62
|1.787
|MHP
|ERHAN ŞAHİN
|% 11,51
|519
|DİĞER
|% 0,09
|4
|BTP
|FATİH MERCAN
|% 0,04
|2
|SAADET PARTİSİ
|TURGAY KARAGÖZ
|% 0,02
|1
MURGUL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 88,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ÇAVUŞ
|% 59,34
|1.928
|CHP
|ERKAN ŞEYHOĞLU
|% 40,66
|1.321
ŞAVŞAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,33
|Katılım Oranı
| :
|% 76,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİHAT ACAR
|% 50,05
|1.403
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN ÖZTÜRK
|% 48,8
|1.368
|ZEKİ BİLGİN
|ZEKİ BİLGİN
|% 0,54
|15
|BTP
|FATİH KESKİN
|% 0,32
|9
|SAADET PARTİSİ
|MİKAİL KOCA
|% 0,29
|8
YUSUFELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80
|Katılım Oranı
| :
|% 83,8
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BARIŞ DEMİRCİ
|% 43,04
|1.370
|AK PARTİ
|EYÜP AYTEKİN
|% 42,76
|1.361
|MHP
|ERDAL DEMİRCİ
|% 13,35
|425
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA AKSOY
|% 0,47
|15
|BTP
|NİYAZİ AYDEMİR
|% 0,35
|11
|DİĞER
|% 0,03
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:52 Kaynak: AA
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