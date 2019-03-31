Son Dakika Haberleri: Artvin Son

Artvin Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.812Açılan Sandık : 60Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.288Geçerli Oy : 13.953Katılım Oranı : % 84,99PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,297.156AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,446.

Artvin Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 60
Toplam Seçmen : 16.812
Açılan Sandık : 60
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 14.288
Geçerli Oy : 13.953
Katılım Oranı : % 84,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,297.156
AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,446.061
MUSTAFA POLATMUSTAFA POLAT% 3,12435
BTPRECEP ALİ DURMUŞ% 0,93130
SAADET PARTİSİGÜLTEKİN SOYDAN% 0,77107
DİĞER% 0,2940
DSPHÜSEYİN KUL% 0,1724
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARDANUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILDIRIM DEMİR% 50,851.970
AK PARTİFAHRİ ACAR% 49,11.902
SAADET PARTİSİŞAHİN ALAÇAM% 0,052
ARHAVİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVASFİ KURDOĞLU% 48,854.379
AK PARTİCOŞKUN HEKİMOĞLU% 48,274.327
TURAN TURGAY HATİNOĞLUTURAN TURGAY HATİNOĞLU% 1,48133
SAADET PARTİSİETHEM ERGÜNEY% 1,0998
BTPÖZGÜRHAN MAGUNACI% 0,327
BORÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ORHAN% 54,734.130
AK PARTİASLAN ATAN% 43,023.246
DİĞER% 1,51114
SAADET PARTİSİMUSTAFA İSKENDEROĞLU% 0,6650
BTPOSMAN KESKİN% 0,086
HOPA

Açılan Sandık Oranı : % 71,7
Katılım Oranı : % 85,91


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER EKMEKÇİ% 39,553.673
AK PARTİKEMAL GAZİOĞLU% 36,533.392
İYİ PARTİTURAN KASIMOĞLU% 22,662.104
SAADET PARTİSİSERVER EKSİLMEZ% 0,6157
DİĞER% 0,3633
BTPCİHAD AKIN% 0,1312
ŞENER CİHANŞENER CİHAN% 0,19
VATAN PARTİSİYUSUF VAYİÇ% 0,066
KEMALPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGÜL AKÇİÇEK% 48,712.197
AK PARTİYENER BALKAYA% 39,621.787
MHPERHAN ŞAHİN% 11,51519
DİĞER% 0,094
BTPFATİH MERCAN% 0,042
SAADET PARTİSİTURGAY KARAGÖZ% 0,021
MURGUL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ÇAVUŞ% 59,341.928
CHPERKAN ŞEYHOĞLU% 40,661.321
ŞAVŞAT

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 76,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ACAR% 50,051.403
AK PARTİAHMET SİNAN ÖZTÜRK% 48,81.368
ZEKİ BİLGİNZEKİ BİLGİN% 0,5415
BTPFATİH KESKİN% 0,329
SAADET PARTİSİMİKAİL KOCA% 0,298
YUSUFELİ

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 83,8


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBARIŞ DEMİRCİ% 43,041.370
AK PARTİEYÜP AYTEKİN% 42,761.361
MHPERDAL DEMİRCİ% 13,35425
SAADET PARTİSİMUSTAFA AKSOY% 0,4715
BTPNİYAZİ AYDEMİR% 0,3511
DİĞER% 0,031

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:55:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]