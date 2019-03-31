Son Dakika Haberleri: Artvin Son

Artvin Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.812Açılan Sandık : 60Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.299Geçerli Oy : 13.967Katılım Oranı : % 85,05PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,277.161AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,426.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 60
Toplam Seçmen : 16.812
Açılan Sandık : 60
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 14.299
Geçerli Oy : 13.967
Katılım Oranı : % 85,05


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,277.161
AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,426.065
MUSTAFA POLATMUSTAFA POLAT% 3,16442
BTPRECEP ALİ DURMUŞ% 0,96134
SAADET PARTİSİGÜLTEKİN SOYDAN% 0,74104
DİĞER% 0,2940
DSPHÜSEYİN KUL% 0,1521
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARDANUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILDIRIM DEMİR% 50,851.970
AK PARTİFAHRİ ACAR% 49,11.902
SAADET PARTİSİŞAHİN ALAÇAM% 0,052
ARHAVİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,28


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVASFİ KURDOĞLU% 48,724.386
AK PARTİCOŞKUN HEKİMOĞLU% 48,144.334
TURAN TURGAY HATİNOĞLUTURAN TURGAY HATİNOĞLU% 1,56140
SAADET PARTİSİETHEM ERGÜNEY% 1,27114
BTPÖZGÜRHAN MAGUNACI% 0,3229
BORÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ORHAN% 54,854.131
AK PARTİASLAN ATAN% 43,13.246
DİĞER% 1,2292
SAADET PARTİSİMUSTAFA İSKENDEROĞLU% 0,7254
BTPOSMAN KESKİN% 0,129
HOPA

Açılan Sandık Oranı : % 98,11
Katılım Oranı : % 85,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER EKMEKÇİ% 39,685.016
AK PARTİKEMAL GAZİOĞLU% 36,814.653
İYİ PARTİTURAN KASIMOĞLU% 22,312.820
SAADET PARTİSİSERVER EKSİLMEZ% 0,7190
DİĞER% 0,2228
ŞENER CİHANŞENER CİHAN% 0,113
BTPCİHAD AKIN% 0,0912
VATAN PARTİSİYUSUF VAYİÇ% 0,0810
KEMALPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERGÜL AKÇİÇEK% 54,082.443
AK PARTİYENER BALKAYA% 39,561.787
MHPERHAN ŞAHİN% 6,04273
SAADET PARTİSİTURGAY KARAGÖZ% 0,136
BTPFATİH MERCAN% 0,115
DİĞER% 0,073
MURGUL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,58


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ÇAVUŞ% 59,181.928
CHPERKAN ŞEYHOĞLU% 40,551.321
SAADET PARTİSİALİ KİRAZ% 0,186
BTPSAVAŞ GÜNDÜZ% 0,093
ŞAVŞAT

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 77,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ACAR% 49,951.403
AK PARTİAHMET SİNAN ÖZTÜRK% 48,71.368
ZEKİ BİLGİNZEKİ BİLGİN% 0,6418
SAADET PARTİSİMİKAİL KOCA% 0,3610
BTPFATİH KESKİN% 0,3610
YUSUFELİ

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 84,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEYÜP AYTEKİN% 43,831.627
CHPBARIŞ DEMİRCİ% 42,271.569
MHPERDAL DEMİRCİ% 13,07485
SAADET PARTİSİMUSTAFA AKSOY% 0,5119
BTPNİYAZİ AYDEMİR% 0,311
DİĞER% 0,031

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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