Artvin Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 60Toplam Seçmen : 16.812Açılan Sandık : 60Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 14.299Geçerli Oy : 13.967Katılım Oranı : % 85,05PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPDEMİRHAN ELÇİN% 51,277.161AK PARTİMEHMET KOCATEPE% 43,426.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|60
|Toplam Seçmen
| :
|16.812
|Açılan Sandık
| :
|60
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|14.299
|Geçerli Oy
| :
|13.967
|Katılım Oranı
| :
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DEMİRHAN ELÇİN
|% 51,27
|7.161
|AK PARTİ
|MEHMET KOCATEPE
|% 43,42
|6.065
|MUSTAFA POLAT
|MUSTAFA POLAT
|% 3,16
|442
|BTP
|RECEP ALİ DURMUŞ
|% 0,96
|134
|SAADET PARTİSİ
|GÜLTEKİN SOYDAN
|% 0,74
|104
|DİĞER
|% 0,29
|40
|DSP
|HÜSEYİN KUL
|% 0,15
|21
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ARDANUÇ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YILDIRIM DEMİR
|% 50,85
|1.970
|AK PARTİ
|FAHRİ ACAR
|% 49,1
|1.902
|SAADET PARTİSİ
|ŞAHİN ALAÇAM
|% 0,05
|2
ARHAVİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VASFİ KURDOĞLU
|% 48,72
|4.386
|AK PARTİ
|COŞKUN HEKİMOĞLU
|% 48,14
|4.334
|TURAN TURGAY HATİNOĞLU
|TURAN TURGAY HATİNOĞLU
|% 1,56
|140
|SAADET PARTİSİ
|ETHEM ERGÜNEY
|% 1,27
|114
|BTP
|ÖZGÜRHAN MAGUNACI
|% 0,32
|29
BORÇKA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ORHAN
|% 54,85
|4.131
|AK PARTİ
|ASLAN ATAN
|% 43,1
|3.246
|DİĞER
|% 1,22
|92
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA İSKENDEROĞLU
|% 0,72
|54
|BTP
|OSMAN KESKİN
|% 0,12
|9
HOPA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,11
|Katılım Oranı
| :
|% 85,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER EKMEKÇİ
|% 39,68
|5.016
|AK PARTİ
|KEMAL GAZİOĞLU
|% 36,81
|4.653
|İYİ PARTİ
|TURAN KASIMOĞLU
|% 22,31
|2.820
|SAADET PARTİSİ
|SERVER EKSİLMEZ
|% 0,71
|90
|DİĞER
|% 0,22
|28
|ŞENER CİHAN
|ŞENER CİHAN
|% 0,1
|13
|BTP
|CİHAD AKIN
|% 0,09
|12
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF VAYİÇ
|% 0,08
|10
KEMALPAŞA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERGÜL AKÇİÇEK
|% 54,08
|2.443
|AK PARTİ
|YENER BALKAYA
|% 39,56
|1.787
|MHP
|ERHAN ŞAHİN
|% 6,04
|273
|SAADET PARTİSİ
|TURGAY KARAGÖZ
|% 0,13
|6
|BTP
|FATİH MERCAN
|% 0,11
|5
|DİĞER
|% 0,07
|3
MURGUL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ÇAVUŞ
|% 59,18
|1.928
|CHP
|ERKAN ŞEYHOĞLU
|% 40,55
|1.321
|SAADET PARTİSİ
|ALİ KİRAZ
|% 0,18
|6
|BTP
|SAVAŞ GÜNDÜZ
|% 0,09
|3
ŞAVŞAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,33
|Katılım Oranı
| :
|% 77,1
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİHAT ACAR
|% 49,95
|1.403
|AK PARTİ
|AHMET SİNAN ÖZTÜRK
|% 48,7
|1.368
|ZEKİ BİLGİN
|ZEKİ BİLGİN
|% 0,64
|18
|SAADET PARTİSİ
|MİKAİL KOCA
|% 0,36
|10
|BTP
|FATİH KESKİN
|% 0,36
|10
YUSUFELİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 84,1
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EYÜP AYTEKİN
|% 43,83
|1.627
|CHP
|BARIŞ DEMİRCİ
|% 42,27
|1.569
|MHP
|ERDAL DEMİRCİ
|% 13,07
|485
|SAADET PARTİSİ
|MUSTAFA AKSOY
|% 0,51
|19
|BTP
|NİYAZİ AYDEMİR
|% 0,3
|11
|DİĞER
|% 0,03
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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