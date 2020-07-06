Artvin Tarım ve Orman Müdürü Okur'dan Kovid-19 iddialarına yanıt - Son Dakika

Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, yeni atanan bir personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine Şavşat ilçe müdürlüğünün geçici olarak kapatıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Okur, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yerel ve ulusal basın yayın organları ve sosyal platformlarda "Memurda koronavirüs çıkınca kurum kapatıldı" gibi başlıklarla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ÖSYM tarafından il ve ilçe müdürlüklerine sözleşmeli personel ataması yapıldığını ifade eden Okur, şunları kaydetti:

"Artvin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla il dışından gelen vatandaşlarımıza yapılan genel tarama kapsamında alınan Kovid-19 PCR testleri arasından Şavşat İlçe Müdürlüğümüze atanan bir personelimizde Kovid-19 pozitif çıkmış olup, Pandemi Kurulu kararlarınca gereken tedbirler alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Haberlerde geçen Şavşat ilçe müdürlüğümüzün geçici olarak kapatıldığı iddiası asılsızdır. Müdürlüğümüz hizmetine devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın devletimizce alınan ve illerimizde uygulanan kararlara riayet etmesi, maskesiz sokağa çıkılmaması, genel temizliğe ve sosyal mesafeye riayet edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir."