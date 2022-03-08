Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika
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Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği kadınlara karanfil armağan etti

08.03.2022 15:53
Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği kadınlara karanfil armağan etti

??????? Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

??????? Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dernek Başkanı Bora Mercan beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şehir merkezindeki cadde ve iş yerlerini gezerek kadınlara karanfil dağıttı.

Kadınlara karanfil armağan ederek kadınlar günü kutlayan Mercan, yaptığı açıklamada "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nünde en kıymetlilerimiz olan kadınlarımızı unutmadık. Kadınlarımıza karanfil takdiminde bulunduk. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tün kadınlarının günü kutluyoruz. Bu anlamlı faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Karanfil alan kadınlardan Zekiye Özdemir de Trabzonspor'u destekleyen bir vatandaş olarak böylesine anlamlı bir günde Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin bu faaliyetinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karanfil alan kadınlardan Özgen Aslan ise dernek yönetimine teşekkür ederek "Bizler için çok güzel bir gün, gönül ister ki bu ilgi alaka sadece bir gün olmasın her gün olsun. Ben Beşiktaş taraftarı bir kadın olarak bu yıl gönülden Trabzonspor'u destekliyorum. Başarılı bir sezon geçiriyorlar. Başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika


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