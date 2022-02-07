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Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi

07.02.2022 10:37
Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği başkanlığına Bora Mercan seçildi.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği başkanlığına Bora Mercan seçildi.

Dernek lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Bora Mercan başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Seçimde başkan seçilen Mercan'ın yönetimi, Bayram Sarayoğlu, Fahrettin Şahin, Ogün Erdem, Fahrettin Alkan, Zeki Özkurt, Murathan Taşkın, Şenol Güdü, Hayrettin Aydın ve Ömer Öztürk'ten oluştu.

Mercan, bugüne kadar derneğe hizmet edenlere teşekkürlerini ileterek, amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde Trabzonspor'a yakışır şekilde en iyi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
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