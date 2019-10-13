Son Dakika Haberleri: Artvin trafikte 'yol vermeme' kavgası cep telefonuyla görüntülendi
Son Dakika Güncel Artvin trafikte 'yol vermeme' kavgası cep telefonuyla görüntülendi

Artvin trafikte 'yol vermeme' kavgası cep telefonuyla görüntülendi

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Artvin'in Borçka ilçesinde iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Borçka ilçe merkezinde yaklaşık bir hafta önce iki grup arasında trafikte 'yol vermeme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı gören bir vatandaş, iddiaya göre belindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan bir polis memuru da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Ancak grup dağılmadı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol sağlandı. Kavgada yaralanan 1 kişi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Artvin trafikte 'yol vermeme' kavgası cep telefonuyla görüntülendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
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