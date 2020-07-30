Artvin TSO Başkanı Kurt'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurt, mesajında, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde hayatın nasıl güzelleştiğini görmeye vesile olan, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer verilmesi gerektiği konusunda bir kez daha düşünmeyi sağlayan çok özel günler olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu özel ve mübarek günleri layığı ile yaşamayı temenni ederken, ülkemizin, milletimizin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve huzur içinde, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum." ifadesini kullandı.