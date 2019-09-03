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Artvin TSO Başkanı Kurt'tan Rektör Tilki'ye ziyaret

1 saat önce

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki'yi makamında ziyaret etti.

Artvin TSO Başkanı Kurt'tan Rektör Tilki'ye ziyaret, System.String[]

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki'yi makamında ziyaret etti.

Kurt, ziyarette yaptığı konuşmada, turizm sektörünün, dünyada hem istihdam yaratma hem de ülkelere ekonomik katkı anlamında en önemli sektörlerden biri haline geldiğine işaret ederek, "Bu bağlamda Artvin Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz gastronomi ve mutfak sanatları bölümü lisans programı kurulmasını istiyoruz." dedi.

Artvin'in kent olarak turizmden gerekli payı alabilmesi için turizm çeşitliliğinin artırılarak gelen turistlere verilecek hizmet kalitesinin iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Kurt, destinasyonların markalaşmasında gastronominin etkisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Rektör Tilki ise kentin ve üniversitenin büyümesi için üniversite ile kurumlar arasındaki ikili ilişkileri çok önemsediklerini ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tilki, talepler doğrultusunda ön çalışma yapıp çalışmanın sonuçlarına göre gerekli girişimlerde bulunacakları kaydetti.

Ziyarette, Orman Fakültesi Dekanı Zafer Ölmez, ARTSO Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, ARTSO Özel Kalemi Gamze Bolışık hazır bulundu.

Rektör, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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