Artvin Türk Telekom İl Müdürü Ağdemir'in acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin Türk Telekom İl Müdürü Ağdemir'in acı günü - Son Dakika

Artvin Türk Telekom İl Müdürü Ağdemir'in acı günü

6 saat önce

Artvin Türk Telekom AŞ İl Müdürü Orhan Ağdemir'in vefat eden babası Mehmet Ağdemir'in (82) cenazesi toprağa verildi.

Artvin Türk Telekom İl Müdürü Ağdemir'in acı günü, System.String[]

Artvin Türk Telekom AŞ İl Müdürü Orhan Ağdemir'in vefat eden babası Mehmet Ağdemir'in (82) cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde dün gece hayatını kaybeden Ağdemir için düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadettin Dağ, bazı daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Ağdemir'in cenazesi, Artvin Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Orta Mahalle mezarlığına defnedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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