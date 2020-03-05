Artvin türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı - Son Dakika
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Artvin türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı

6 saat önce

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının yüzde 76'sı tamamlandıARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve...

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 76'sı tamamlandı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 190 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

VALİ: YÜZDE 76 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANDI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Yusufeli Barajı ve HES Projesi için toplantı gerçekleştirildi. Vali Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye'nin en önemli prestij projelerinden birisi olduğunu söyledi. Baraj inşaat çalışmalarının bir bütün olarak aralıksız sürdüğünü kaydeden Vali Doruk, 'Yusufeli Baraj inşaatının 4'te 3'ü tamamlanmış olup bugün itibariyle yüzde 76 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Planlanan süreçte adım adım sona doğru ilerliyoruz. Baraj gövde yüksekliğimiz 190 metreyi geçti. Gövde inşaatında 2 milyon 648 bin metreküp gövde betonu döküldü. Toplamda da 4 milyon metre küp beton dökülecek. Baraj gövde inşaatıyla eş zamanlı olarak enerji yapıları dediğimiz yer altında inşa edilen santrallerimizin yapımı da sürüyor. Her biri 186 megavat gücünde 3 ayrı üniteden oluşan santralın toplam kurulu gücü 558 megavat. Birinci ünitede salyangoz adı verilen yapıların imalatı devam ederken ikinci ve üçünü ünitede de beton dökümü yapılıyor' dedi.

Artvin türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:34 Kaynak: DHA
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