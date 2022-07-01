Artvin Vali Doruk: "1984 doğumlu Azerbaycan uyruklu tır şoförümüz vefat etti"

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hopa ilçesi ile Kemalpaşa arasında bulunan Kopmuş mevkisindeki kara yoluna saat 07.45 civarında kaya düştüğünü söyledi.

Kara yolunun, Sarp Sınır Kapısı'na ülkeyi bağlayan ana kara yolu olduğunu ifade eden Doruk, bu kaya kopmaları sonucu 2 tırın büyük ölçüde, 2 tırın da kısmi zarar gördüğünü belirtti.

Doruk, olayda Azerbaycan uyruklu bir kişinin vefat ettiğini, 2 kişinin yaralandığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydederek, olayın etkisiyle şok geçirenlerin de bulunduğunu anlattı.

"Kayalar park halindeki araçların üzerine mi düştü?" sorusuna Vali Doruk, şu yanıtı verdi:

"Burası biliyorsunuz sürekli trafiğin aktığı bölge, dolayısıyla burada trafik hareketli. Son dönemdeki tır yoğunluğuna bağlı olarak yoğunluk da fazla. Özellikle bu uluslararası gelişmelerden dolayı, Sarp Sınır Kapısı'na çok fazla miktarda ticaretin gelişmesine bağlı fazla tır sevk ediliyor. Bir yoğunluk vardı zaten, her zaman yoğun olan bir yol zaten. Bu döneme mahsus bir şey değil, dolayısıyla hem akan trafik hem duran trafik olabiliyor."

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu yol, tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Emniyet güçlerinin güvenlik önlemi aldığı yolda çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bölgeye gelerek Vali Yılmaz Doruk ve diğer ilgililerle incelemelerde bulundu.

Hopa Kaymakamlığında basına kapalı düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Vali Doruk ve Uraloğlu, toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yaptı.

Doruk, Hopa-Kemalpaşa arasındaki heyelan bölgesinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Afette 4 tırın zarar gördüğünü anımsatan Doruk, "1984 doğumlu Azerbaycan uyruklu tır şoförümüz vefat etti. Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu iki vatandaşımız da yaralandı.

Hastanede tedavileri yapılarak taburcu edildiler. İlave bir sıkıntı olmayacaktır." dedi.

Doruk, yürütülen çalışmalar sonucu Hopa-Kemalpaşa yolunun kuzey tarafından kontrollü olarak çift yönlü trafiğe açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yolun bir tarafında yüklü miktarda kayalar bulunuyor. Karayolları dağcılık ekiplerimiz ilgili bölgede çalışmalarını yapıyorlar. Bundan sonraki çalışmalarımız da buradan gelecek bilgiler neticesinde yürütülecektir. Çalışmalara Karayollarından 15 personel katıldı, 90 emniyet mensubu, 7 AFAD personeli, 15 jandarma personeli, 4 HOPAK ekibi, 8 AKUT ekibi, 9 itfaiye ekibi, 5 Kızılay ekibi ve 18 sağlık ekibi olmak üzere toplam 201 personel ile 50 araç ve iş makinesiyle çalışmalar yürütülmüştür. Halen de çalışmalarımız devam etmektedir."

Doruk, hayatını kaybeden kişinin cenazesiyle ilgili konsoloslukla irtibat halinde olduklarını, adli süreç tamamlanınca ailesine teslim edileceğini de sözlerine ekledi.

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ise yaşanan afet sonrası Vali Yılmaz Doruk koordinesinde olaya hızlı şekilde müdahale edildiğini, ilk etapta acil işlerin yapıldığını söyledi.

Devamında yapılacak çalışmalara değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bir dağcı ekibimiz var. Arazide çalışma yapıyorlar. Onların vereceği rapora göre, yolun dağ tarafındaki şeridin açılmasını ona göre planlayacağız. Burada birinci derecede önemli olan, yeni bir risk ve tehlike oluşturmamaktır. Gerekli bilgileri alınca kalan hafriyatın kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları yürüteceğiz. Bunun sebepleriyle ilgili de arkadaşlarımızla değerlendirme yapıp ileriye yönelik almamız gereken önlemler var ise almaya çalışacağız."