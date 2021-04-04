Artvin Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Ortaköy'deki yangınzedeleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Artvin Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Ortaköy'deki yangınzedeleri ziyaret etti Açıklaması

04.04.2021 12:13
Artvin Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Ortaköy'deki yangınzedeleri ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Artvin Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 1 Nisan'da çıkan yangında, 4 bina, 11 ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği Ortaköy köyünü ziyaret etti.

Artvin Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 1 Nisan'da çıkan yangında, 4 bina, 11 ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği Ortaköy köyünü ziyaret etti.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Özbay, evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yangında evleri kullanılamaz hale gelen Meryem (70) ve İbrahim Keskin (73) çiftini ziyaret eden Özbay, yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Devlet olarak her türlü yangın, sel gibi afetlerde vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Özbay, "Evleri yanan vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Özbay, en büyük tesellilerinin can kaybı ve yaralanmanın bulunmaması olduğunu belirterek, "Yangınzede vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün köylülerimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yangında mağdur olan vatandaşlarımıza maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyoruz. Ayrıca yangının ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başladık. Devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

İbrahim Keskin ise yangından kısa süre sonra devlet yetkililerini yanlarında görmenin üzüntülerini hafiflettiğini söyledi.

Yangında hiçbir eşyasını kurtaramadığını ve evinin kül olduğunu anlatan Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangını söndürmek için eve girerek elektrik sigortasını kapattım. Bu sırada alevler ellerimi yaktı. Ellerimde ufak tefek yanıklar var. Rabb'imize şükürler olsun, can kaybımız yok. Hayvanlarımızı kurtardık. Devletimizin itfaiyesi, Orman İşletmesinin arazözleri, jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ile köylülerimiz yangını söndürmek için canla başla mücadele etti. Devletimizden, hükümetimizden ve milletimizden Rabb'im razı olsun. Acımızı ve üzüntümüzü paylaştılar. Devletimizin bütün kurumları bizlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bizlerin her türlü ihtiyacını karşılıyorlar. Bizim ülkemiz ve devletimiz çok güçlüdür, bizleri mağdur etmez."

Keskin, eşiyle köyün Merkez Mahallesi'ndeki evlerinde kalmaya başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devletimizin sağolsun, çadır verecekti ancak ihtiyacımız olmadığı için almadık. Akrabalarımız ve komşularımız da evlerini açtılar. Şükürler olsun aç ve açıkta değiliz. Yanan evimin mahallesinde tarlalarımız ve bahçemiz var. Bundan dolayı burada ev olarak kullanabileceğimiz bir konteyner talebimiz oldu. Bu talebimizi değerli valimiz yerine getireceğini söyledi. Çok mutlu olduk. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

İbrahim Keskin, Artvin, Nisan, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Ortaköy'deki yangınzedeleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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