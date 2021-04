Artvin Vali Yardımcısı Özbay: Evleri yanan vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız - Son Dakika

Artvin Vali Yardımcısı Özbay: Evleri yanan vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız

ARTVİN Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 1 Nisan'da çıkan yangında 11 ev, 3 ahır ile 8 samanlığın kullanılamaz hale geldiği merkeze bağlı Ortaköy köyünü ziyaret etti. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özbay, 'Evleri yanan vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' dedi. Ziyarette evi yanan Meryem Keskin (70), Vali Yardımcısı Özbay'a sarıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde 1 Nisan'da akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında evi saran alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, 11 ev, 3 ahır ile 8 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Artvin Vali Yardımcısı Ömer Özbay, yangından etkilenen Ortaköy köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu yangın bölgesinde, evleri yanan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

'DEVLET OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını belirten Vali Yardımcısı Ömer Özbay, vatandaşların yaralarını en kısa sürede saracaklarını söyledi. Özbay, 'Devlet olarak her türlü yangın, sel gibi doğal afetlerde ve vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri yanan vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Yangında en büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanma olayının olmamasıdır. Yangınzede vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün köylülerimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yangında mağdur olan vatandaşlarımıza maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyoruz. Ayrıca yangının ardından hasar-zarar tespit çalışmalarına başladık. Devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız' dedi.

O ANLARI ANLATTI

Ziyarette evi yanan Meryem Keskin (70), Vali Yardımcısı Özbay'a sarıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Yangında evi tamamen yanan İbrahim Keskin (73) de, yangından kısa süre sonra devlet yetkililerini yanlarında görmenin üzüntülerini hafiflettiğini ifade etti. Keskin, 'Yangını söndürmek için eve girerek elektrik sigortasını kapattım. Bu sırada alevler ellerimi yaktı. Ellerimde ufak tefek yanıklar var. Rabbimize şükürler olsun can kaybımız yok. Hayvanlarımızı kurtardık. Ancak evim tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Devletimizden, hükümetimizden ve milletimizden rabbim razı olsun. Biz yangınzede ailelerin yanlarında olduklarını gördük. Acımızı ve üzüntümüzü paylaştılar' diye konuştu.