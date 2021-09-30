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Artvin Valiliğinden kaymakamın öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Artvin Valiliğinden kaymakamın öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

30.09.2021 18:17
Artvin Valiliğinden kaymakamın öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamı ile Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfını ziyaretleri sırasında yaşanan, üzüntü duyulan hadiseyle ilgili açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır."

Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa, Artvin, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin Valiliğinden kaymakamın öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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