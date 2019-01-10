Artvin Valisi Doruk, Gazeteci Adayı Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle kahvaltıda bir araya gelerek gazeteci adayı öğrencilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü" kutladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle kahvaltıda bir araya gelerek gazeteci adayı öğrencilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü" kutladı.



Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla öğretmenevinde gerçekleştirilen kahvaltıya Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Vali Yardımcısı İdris Akça, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Milli, Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürü ve gazetecilik öğrencileri katıldı.



Vali Yılmaz Doruk gazeteci adayı öğrencilerin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarken, öğrencilerden Erbil Sancar ve Ceydanur Altuntaş, Vali Doruk'a Artvin iliyle ilgili sorularını yöneltti. Genç gazetecilerin sorularını cevaplan Vali Doruk, kitap okumaları ve kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerinde bulundu. Vali Doruk daha sonra öğrencilere başarılar dileyerek hediyelerini verirken, toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - ARTVİN

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