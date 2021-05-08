Artvin Valisi Doruk, halk pazarını denetledi - Son Dakika

Artvin'de pazarcı esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında tezgah açtı.

Vali Yılmaz Doruk, Milli İrade Meydanı'nda kurulan halk pazarında incelemelerde bulundu.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Doruk, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının önemine dikkati çekti.

Tam kapanma sürecinde kentte kurallara büyük oranda uyulduğunu belirten Doruk, vatandaşlara gösterdikleri sabır ve sergiledikleri anlayış için teşekkür etti.

Doruk, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için bundan sonraki süreçte de kurallara harfiyen uyulması gerektiğini yineledi.