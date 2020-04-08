Artvin Valisi Doruk, karantina altındaki ilçede incelemelerde bulundu - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinaya alınan Borçka ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Nisan'da karantinaya alınan Borçka ilçe merkezinde, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile inceleme gerçekleştirdi.

Karantina uygulamaları hakkında ilgililerden bilgi alan Doruk, esnaf ve balkonlardaki vatandaşlarla sohbet ederek, sosyal mesafenin korunması, temizlik ve izolasyon kurallarına riayet edilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

Sokaktaki vatandaşları da evde kalmaları yönünde ikaz eden Doruk, daha sonra Arhavi ilçe girişindeki polis kontrol noktasına geçti.

Buradaki polis ve sağlık görevlilerinden bilgi alan Doruk, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde önleyici tedbirlerin salgının yayılmasını önleme adına önemli olduğunu belirtti.

Doruk, sağlık çalışanlarının her türlü tehlikeyi göze alıp gece gündüz çalışarak salgınla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Önleyici tedbirler kapsamında polis, jandarma, din görevlileri ve gönüllü grupların mücadelesi ve üstlendiği görevler de sağlıkçılarımızın mücadelesi kadar önemli. El birliği ile bu salgının üstesinden geleceğiz." dedi.

Son dönemde Artvin'e il dışından gelen kişileri 14 gün evlerinde tutabilmeleri halinde bu mücadelede başarılı olacaklarını ifade eden Doruk, şunları kaydetti:

"Çünkü risk alanı orası. Bunu büyük ölçüde başardık. Merkezde polis, kırsalda jandarma, köylerde imam ve muhtarlarımız çok büyük gayretle çalışıyor. Sahada bir mesafe aldık, şu an her şey kontrol altında. Bunu daha da ciddiyetle devam ettirmek gerekiyor. Ben bu mücadelede yer alan herkese çok teşekkür ediyorum."