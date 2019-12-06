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Son Dakika Güncel Artvin Valisi Doruk, kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Artvin Valisi Doruk, kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ballıüzüm köyündeki kayın mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

Artvin Valisi Doruk, kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ballıüzüm köyündeki kayın mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

Doruk, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan tam otomasyonlu kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Artvin Mantar Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Fuat Beyaz'ın annesi ile birlikte kurduğu kayın mantarı seralarını gezen Doruk, üretim hakkında bilgi aldı.

Kayın mantarı projesini önemsediklerini belirten Doruk, "Özellikle kırsalda yaşayan köylülerimiz için az maliyetle önemli bir ek gelir kapısı olacaktır. Valilik olarak bu projeyi çok önemsiyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Beyaz, mantar üretim tesisini iki yıl önce kurduklarını ifade ederek, oldukça kaliteli ürün yetiştirdiklerini aktardı.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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