Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencileri okullarında ziyaret etti. Beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile 7 Mart Ortaokuluna gelen Vali Doruk, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere güvendiğini ve sınavda başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Doruk, başarı temennisinde bulundu.

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