Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencileri okullarında ziyaret etti.
Beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile 7 Mart Ortaokuluna gelen Vali Doruk, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilere güvendiğini ve sınavda başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Doruk, başarı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Artvin Valisi Doruk, LGS'ye girecek öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika