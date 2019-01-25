Artvin Valisi Doruk, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, muhtarlarla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, muhtarlarla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



Valilik Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Doruk, muhtarların sorun ve isteklerini dinledi.



Muhtarların dile getirdikleri sorun ve taleplerin titizlikle takip edileceğini vurgulayan Doruk, vatandaşların teveccühüyle göreve gelen muhtarların çok önemli bir kamu görevini icra ettiklerini ifade etti.



Toplantı, çeşitli konularda yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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