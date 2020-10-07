Artvin Valisi Doruk, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı makamında ziyaret etti.

Vali Doruk, Bölge Müdürlüğünün 2020 yılı programı ve faaliyetlerin gerçekleşmesi hakkında Özkaya'dan bilgi aldı.

Doruk'a, biyolojik mücadele laboratuvarında, halk arasında vampir kelebek ve kahverengi kokarca olarak bilinen böcek türlerine karşı yapılan biyoteknik ve mikrobiyal mücadelede olumlu sonuçlar alınan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Vali Doruk ise Özkaya'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.