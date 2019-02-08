Son Dakika Haberleri: Artvin Valisi Doruk, Şavşat'ta Kamu Yatırımlarını İnceledi

Artvin Valisi Doruk, Şavşat'ta Kamu Yatırımlarını İnceledi

30 dakika önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat ilçesindeki kamu yatırımını inceledi.

Artvin Valisi Doruk, Şavşat'ta Kamu Yatırımlarını İnceledi, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat ilçesindeki kamu yatırımını inceledi.

Vali Doruk, Tavşan Tepesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Eğitim Merkezi binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, Vali Doruk'a projeye ilişkin bilgi aktardı.

Aydemir, 13 odalı Yaban Hayatı Eğitim Merkezi binasının yaklaşık 1 milyon 130 bin liraya mal olacağını söyledi.

İlçede çeşitli kurumlara ait yatırımları da inceleyen Doruk'a, Şavşat Kaymakam Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar ve diğer ilgililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA

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