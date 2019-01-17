Artvin Valisi Doruk, Şavşatlı Arıcıların Sorunlarını Dinledi

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Şavşatlı arıcıların sorun ve taleplerini dinledi.
Doruk, makamında kabul ettiği Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Dernek Başkanı Temel Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.
Şimşek, Mart 2018'de faaliyete geçen derneğin 53 üyesi bulunduğunu belirterek, çalışmalar hakkında Doruk'a bilgi sundu.
Şavşat'ın coğrafi konum ve bitki çeşitliği bakımından arıcılığa son derece müsait bölge olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Bölgemize has ve koruma altında bulunan soğuk iklime adapte olmuş Kafkas arısı, 7 milimetre uzunluğundaki hortumu ile çiçeklerin iç kısmındaki bal özünü kolaylıkla toplayarak kovanlara taşımaktadır. Ayrıca en çok propolis üretebilen arı ırkıdır." dedi.
Şimşek, Şavşat balının Türkiye
'de tercih edilen ballar arasında bulunduğunun altını çizerek, "Şavşat'ın konumu ve iklim durumu, biyolojik çeşitlilik, ballı ve polenli bitki ve ağaç türleri açısından floranın zenginliği, bölgeye has Kafkas arı ırkının olması, sanayinin ve zirai ilaçlamanın olmayışı, suni gübrenin kullanılmaması, ilçe halkımızın doğaya sahip çıkması ve arıcılarımızın insan sağlığını dikkate alarak dürüstçe arıcılık mesleklerini sürdürmelerinden dolayı balımız tercih edilmektedir." diye konuştu.
Arıcılığın gelişmesi ile birlikte ilçeye ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlanacağını belirten Şimşek, istihdam alanları oluşturacağını ayrıca Apiterapi Uygulama Merkezinin kurulması halinde de sağlık turizminin önünün açacağına inandığını sözlerine ekledi.
Vali Doruk ise Artvin'in arıcılık anlamında özel bir coğrafyaya ve zengin çiçek florasına sahip olduğunu aktararak, Artvin balının marka haline getirilmesi için Valilik olarak büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.
Artvin'in, Türkiye'nin 2 bin 727 bitki çeşitliliğiyle en zengin ili olduğuna işaret eden Doruk, "İlimiz coğrafyasının yaklaşık yüzde 57'si ormanlarla kaplı. 2 bin 727 bitki çeşitliğiyle ülkemizin en zengin bölgesiyiz. Arıcılık için son derece uygun doğa şartlarına sahibiz." dedi.
Valilik olarak arıcılıkla geçimini sağlayan üreticilere her türlü teknik ve maddi destek verdiklerini ifade eden Doruk, il genelinde arıcılığı geliştirmek için başta arı üreticileri olmak üzere, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.