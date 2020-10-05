Artvin Valisi Doruk Şavşatlı arıcılarla bir araya geldi - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneği Başkanı Temel Şimşek ve yönetim kurulu üyesi İkram Bahçeci'yi makamında kabul etti.

Vali Doruk'a dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Şimşek, Şavşat'ın coğrafi konum ve bitki çeşitliliği bakımından arıcılığa son derece müsait bölge olduğuna dikkati çekti.

Şavşat balının Türkiye'de tercih edilen ballar arasında yer aldığını belirten Şimşek, "Bu yılki bal hasadını geçtiğimiz günlerde yaptık. Ancak mevsim şartlarından dolayı istediğimiz bal rekoltesine ulaşamadık. Kooperatifimizin üyelerine uygulamalı eğitimler vererek arıcılığın ilçemizde daha da gelişmesi ve kaliteli bal üretimi yapılabilmesine büyük bir gayret gösteriyoruz." dedi.

Vali Doruk ise Artvin'in arıcılık anlamında özel bir coğrafyaya ve zengin çiçek florasına sahip olduğuna işaret ederek, Artvin balının marka haline getirilmesi için Valilik olarak büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Artvin'in, Türkiye'nin 2 bin 727 bitki çeşitliliğiyle en zengin ili olduğunu kaydeden Doruk, "İlimiz coğrafyasının yaklaşık yüzde 57'si ormanlarla kaplı. 2 bin 727 bitki çeşitliliğiyle ülkemizin en zengin bölgesiyiz. Arıcılık için son derece uygun doğa şartlarına sahibiz." diye konuştu.

Doruk, Valilik olarak arıcılıkla geçimini sağlayan üreticilere her türlü teknik ve maddi destek verdiklerini ifade ederek, il genelinde arıcılığı geliştirmek için başta arı üreticileri olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.