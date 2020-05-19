Artvin Valisi Doruk'tan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doruk, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, kısa sürede tüm yurda yayılmasıyla milli mücadelenin fiili olarak başlamasının 101. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Doruk, 19 Mayıs'ın ezelden beri hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermeyen milletin yüz yıllardır sahip olduğu sarsılmaz iradesinin, birlik ve beraberliğinin uyanış günü olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin 19 Mayıs'ta bin yıldır hüküm sürdüğü bu mukaddes toprakları şartlar ne olursa olsun kanının son damlasına kadar savunacağını tüm dünyaya ilan ettiğine dikkati çekti.

Bu önemli günün gençlere bayram olarak armağan edilmesinin, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlere verilen değerin en güzel tezahürü olduğunu ifade eden Doruk, şunları kaydetti:

"Özellikle teknoloji ve bilişim alanında çağın ve geleceğin gereksinimlerini önceden tespit ederek kendini donatan, iddiası olan, nitelikli, özgüveni tam, milli şuuru yüksek ve maneviyatı güçlü nesiller, güçlü Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük paya sahip olacak ve aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı ilelebet yaşatacaklardır. Bu vesileyle aziz milletimizi istiklal mücadelesinde birleştirip bu destansı mücadeleyi zafere taşıyarak son devletimiz Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."