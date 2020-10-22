Artvin Valisi Doruk'tan başarılı öğrencilere ödül - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye Tenis Federasyonunca 11 Ekim'de Samsun'da düzenlenen 12-14 yaş tenis turnuvaları şampiyonasında birinci olan başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.

Valilik makamında başarılı sporcularla bir araya gelen Vali Doruk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Latif Yılmaztürk ile tenis antrenörü Serkan Şahin'den müsabakalar ve dereceye giren sporcular hakkında bilgi aldı.

Demirkıran, Türkiye Tenis Şampiyonasında 2 sporcunun Türkiye şampiyonluğunu kazanarak Artvin'in gururu olduklarını söyledi.

Artvin'i tenis sporunda en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Demirkıran, şunları kaydetti:

"Tenis sporcularımızdan Buse Gündüz yaklaşık 7 yıldır tenis oynuyor. Samsun'daki şampiyonada 8 maç yaparak rakiplerinin hepsini yenerek 14 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu sene katıldığı tüm turnuvalarda toplam 30 maç yaparak sadece 2 maç kaybetti. Başarılı sporcumuz Türkiye oyuncu sıralamasında ilk 12 oyuncu arasında yer almaktadır. Ada Duru Pınar ise 10 yaşında olmasına rağmen bu sene katılmış olduğu 12 yaş kategorisinde Türkiye 2'ncisi olmuştur."

Başarılı sporcuları tebrik ederek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Vali Doruk, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan başta antrenörleri olmak üzere spor teşkilatını kutladı.