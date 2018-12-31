Artvin Valisi Doruk'tan Gençlik Merkezi'ne Ziyaret
2 saat önce
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Gençlik Merkezindeki kursları gezen Doruk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden kurslar hakkında bilgi aldı.
Gençlerle bir süre sohbet eden Doruk, Türkiye
'de gençlik merkezlerine verilen öneme işaret etti.
Doruk, gençlik merkezlerinde düzenlenen seminerler ve kurslar ile gençlerin kendilerini sosyal ve akademik anlamda geliştirmelerine olanak sağladığını da kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:50 Kaynak: AA
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