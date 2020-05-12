Artvin Valisi Doruk'tan

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hemşireler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Doruk, mesajında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarı üzerine kurulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak, bu uğurda çaba harcayan herkesin kendileri için değerli ve saygın olduğunu belirtti.

Hemşirelik mesleğinin de bu anlayışa hizmet eden, temelinde insan sevgisi olan, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, özveri ve fedakarlık kavramlarını içinde barındıran, sabrın öne çıktığı zor ve önemli bir meslek olduğuna dikkati çeken Doruk, şunları kaydetti:

"Özellikle son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde mesleğin önemi bir kez daha hatırlanmış, virüse karşı fedakarca görev yapan hemşirelerimizin toplum nezdindeki saygın konumu daha da pekişmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerine sundukları değerli katkılarıyla güçlü ve dayanıklı sağlık sisteminin temelini oluşturan hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı tebrik ediyor, salgın sürecinde büyük özveri, azim ve fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."