Artvin Valisi Doruk'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Artvin Valisi Doruk'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı Açıklaması

11.01.2021 16:57
Artvin Valisi Doruk'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı Açıklaması, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Zannediyorum yavaş da olsa tedbirlere uyarsak bu başarıyı elde edeceğiz.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Zannediyorum yavaş da olsa tedbirlere uyarsak bu başarıyı elde edeceğiz." dedi.

Doruk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Mesleki ilkelerin verdiği sorumluluk bilinciyle görevini icra eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Doruk, kentin tanıtımı ve vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi adına Artvin basınının önemli işler yaptığını söyledi.

Doruk, bir gazetecinin Kovid-19 salgınına ilişkin sorusu üzerine, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını çok net şekilde gözlemlediklerini belirtti.

Alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandığına dikkati çeken Doruk, şunları kaydetti:

"Düşüşler yaşadık ama yaşadığımız bu düşüş o ilkbahardaki noktaya getirdi mi? Getirmedi. Geçtiğimiz yıl haziran ayına gelinceye kadar toplam 50 vaka vardı. 5 vatandaşımız da hayatımızı kaybetmişti. Bugün geldiğimiz noktada toplam vaka sayısı 8 bin 200'ü geçmiş durumda. Belli ki daha dikkat etmeye devam edeceğiz. Çünkü vaka sayılarının düşüşünde son günlerde bu noktada bir direnç yaşıyoruz. 350-400 aktif vaka gidip geliyor. Bir direnç oluştu ama sonuç alıyoruz. Tedbirlere uyulması gerekiyor, zannediyorum yavaş da olsa tedbirlere uyarsak bu başarıyı elde edeceğiz."

Programa, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yahya Kanbur da katıldı.

Gazeteciler Günü, Yılmaz Doruk, Artvin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin Valisi Doruk'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz
2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi 2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi         
17:13
Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi         
16:41
Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak         
16:22
Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü         
15:39
'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı 'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı         
15:29
Erzurum'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu Erzurum'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu         
15:06
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş         
14:31
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 17:19:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin Valisi Doruk'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei