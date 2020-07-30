Artvin Valisi Doruk'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Doruk, mesajında, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Sevgi, kardeşlik ve vuslat günleri olan bayram günlerinin, milli ve manevi duyguları canlı tutan, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan, örf ve adetlerin renkli tarafını oluşturan müstesna günler olduğunu vurgulayan Doruk, şöyle devam etti:

"Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi bizi biz yapan insani hasletlerimizin öne çıktığı Kurban Bayramı'nda 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla hareket ederek mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. Kadim kültürümüzden tevarüs eden bu paylaşma ve yardımlaşma geleneğimizi daima sürdürerek bizlere her koşulda birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti veren bu gibi milli örf ve adetlerimizi ilelebet yaşatacağız."

Doruk, küresel tehdit halini alan pandemi sürecinin hayatın her alanında olduğu gibi bayramların idrakinde de eski alışkanlıkları bir kenara bırakmayı zorunlu kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte siz kıymetli vatandaşlarımızın salgınla mücadele kapsamında belirlenen tüm kurallara, özellikle de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması sağlığımız açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda göstereceğiniz duyarlılık süreci başarıyla yönetmemize büyük katkı sunacaktır. Ayrıca Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere tüm trafik kurallarımıza titizlikte riayet etmelerini istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Artvinli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."