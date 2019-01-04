Artvin Valisi Doruk'tan Öğretmenlere Başarı Belgesi
51 dakika önce
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 17 öğretmene başarı belgesi verdi.
Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, 17 öğretmene başarı belgesi verdi.
Doruk, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi kapsamında, Artvin Ölçme Değerlendirme Merkezi Koordinasyonunda 10-14 Eylül
'de gerçekleştirilen Türkçe dersine ait açık uçlu soruların puanlamasını yapan öğretmenleri makamında kabul etti.
Puanlama çalışmalarında gösterdikleri özveri dolayısıyla öğretmenleri tebrik eden Doruk, başarı belgesi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:22 Kaynak: AA
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