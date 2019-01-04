Son Dakika Haberleri: Artvin Valisi Doruk'tan Öğretmenlere Başarı Belgesi

Artvin Valisi Doruk'tan Öğretmenlere Başarı Belgesi

51 dakika önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 17 öğretmene başarı belgesi verdi.

Artvin Valisi Doruk'tan Öğretmenlere Başarı Belgesi, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 17 öğretmene başarı belgesi verdi.

Doruk, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi kapsamında, Artvin Ölçme Değerlendirme Merkezi Koordinasyonunda 10-14 Eylül'de gerçekleştirilen Türkçe dersine ait açık uçlu soruların puanlamasını yapan öğretmenleri makamında kabul etti.

Puanlama çalışmalarında gösterdikleri özveri dolayısıyla öğretmenleri tebrik eden Doruk, başarı belgesi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Eylül, Şerif Yılmaz, Artvin, Güncel
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