Artvin Valisi Doruk'tan ramazan mesajı - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doruk, mesajında, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

İftar ve sahur sofralarının bereketi ile huzurunun hep birlikte paylaşıldığı bu mübarek ayın, dünyayı etkisi altına alarak sağlığı tehdit eden Kovid-19 salgınından kurtulunmasına vesile olmasını dileyen Doruk, "Cenab-ı Allah bizleri sağlık, esenlik, huzur, birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun.

Bu duygu ve düşüncelerle Artvinli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutluyorum." ifadesini kullandı.