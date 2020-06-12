Artvin Valisi Doruk'tan sağlık personeline başarı belgesi - Son Dakika

Artvin Valisi Doruk'tan sağlık personeline başarı belgesi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sağlık personeline düzenlenen törenle başarı belgelerini takdim etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sağlık personeline düzenlenen törenle başarı belgelerini takdim etti. Vali Doruk, Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen törende, İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen sağlık personellerine, Kovid-19 sürecinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi. Doruk, burada yaptığı konuşmada, sağlık personelinin salgın döneminde canları pahasına kutsal bir görev yürüttüğünü vurguladı. Sağlık personelinin koronavirüs hastalarıyla yakından ilgilendiklerine de dikkati çeken Doruk, sağlık personellerine verdikleri emek ve gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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