Artvin Valisi Doruk'tan yılbaşı öncesi vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Vali Doruk, Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, vatandaşların yeni yılı evlerinde misafir kabul etmeden geçirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de Kovid-19 salgını ile mücadelenin sürdüğünü belirten Doruk, şöyle devam etti:

"Tedbiri elden bırakmayarak yeni yılda da kurallara aynı hassasiyetle uymaya devam etmemiz halinde geçmişte olduğu gibi vaka sayılarımızın sıfır olduğu günlere tekrar kavuşmayı başaracağımıza yürekten inanıyorum. Özellikle yılbaşına gireceğimiz bugünlerde herkesin alınan tedbirlere ve kurallara uyması gerekmektedir. Yılbaşında evlerinize asla misafir kabul etmeyiniz. Kalabalık ortamlardan ve toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor. En çok bulaşma noktalarından birisi de ev ziyaretleri ve toplu alanlardır. Maske, mesafe ve hijyen şartlarından hiçbir şekilde taviz vermeden dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu vesileyle 2021 yılının ülkemize ve tüm insanlığa başta sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum."

Doruk, kamuda görev yapan personelin koronavirüsten kendilerini en iyi şekilde koruması gerektiğini ifade ederek, ayrıca kamu çalışanlarının izinsiz asla il dışına çıkmaması gerektiği söyledi.

Toplumun her kesimine tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Vali Doruk, koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerde elde edilen kazanımların, son zamanlarda oluşan rehavet havası ile bozulduğunu aktardı.

Toplantıda, koronavirüs salgını kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimler ile yeni alınması gereken tedbirler görüşüldü.