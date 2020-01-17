Artvin Valisi Doruk, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin Valisi Doruk, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Artvin Valisi Doruk, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Artvin Valisi Doruk, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doruk, mesajında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını belirterek, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Eğitimin, sadece Türkiye için değil tüm dünya için müreffeh bir geleceğe giden yoldaki tüm kapıları açan yegane anahtar olduğunun altını çizen Doruk, "Bu konuda ülke ve millet olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü bizler, 'ilim Çin'de de olsa gidip alınız', 'bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' ve 'hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen zengin bir medeniyet birikimine ve köklü bir maziye sahibiz." ifadesini kullandı.

Doruk, bu bilinçle geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlerin eğitimine önem vererek onları dış dünyayı okuyabilen, küresel alanda sıkı rekabetçi, günün ihtiyaçları doğrultusunda donanım kazanmış, vizyon sahibi, özgüveni tam, milli şuuru yüksek ve maneviyatı güçlü bir şekilde yetiştirmenin istikbal açısından son derce önemli olduğuna dikkati çekti.

Ülkenin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmasında ki en büyük payın, iyi şekilde yetişerek donanım kazanan gençlerin olacağını aktaran Doruk, şunları kaydetti:

"İleride istikrarlı, huzurlu, güçlü ve mutlu bir Türkiye'nin mimarları olabileceğinizi aklınızdan hiç çıkarmayın ve bu yönde daima araştırmacı, sorgulayan ve öğrenme açlığı hisseden bireyler olarak kendinizi manevi ve ilmi olarak iyi yetiştirin. Ayrıca sizlerden isteğimiz başarılı olma ölçütünü sadece sayısal bir notla değerlendirmeden içinizdeki kabiliyetlerinizi keşfetme yolunda zamanınızı harcayın. İlerleyen teknolojinin de bilgiye ulaşmayı son derece kolaylaştırdığı günümüz şartlarında bıkmadan, usanmadan bilginin ve öğrenmenin peşinde koşmanın, kendiniz ve ülkemiz adına yapacağınız en iyi faaliyet olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Bu düşüncelerle, okul dışındaki gerçek hayat konusunda en önemli deneyimlerinizi edinmenizi sağlayacak olan tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeniz temennilerimle iyi tatiller diliyorum."

Şerif Yılmaz 2, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anketle vatandaşlara soruldu: Türkiye'nin dostu denildiğinde aklınıza ilk hangi ülke geliyor?
"Türkiye'nin Otomobili" komşu ilde yan sanayi için OSB'ye talepleri artırdı Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek Son dakika: ING Türkiye, konut kredisi faizini yüzde 0,94'e indirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:30:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin Valisi Doruk, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]