Artvin Valisi Doruk: "Yusufeli Barajı'nda yüzde 76'lık fiziki gerçekleşme sağlandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin Valisi Doruk: 'Yusufeli Barajı'nda yüzde 76'lık fiziki gerçekleşme sağlandı' - Son Dakika

Artvin Valisi Doruk: "Yusufeli Barajı'nda yüzde 76'lık fiziki gerçekleşme sağlandı"

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, inşaatı tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en büyük barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 76'lık fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Artvin Valisi Doruk:

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, inşaatı tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en büyük barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 76'lık fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.


Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında "Yusufeli Barajı ve HES Aylık Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. Artvin'in 70 kilometre batısında Çoruh nehri üzerinde inşa edilen baraj inşaat sahasındaki Yusufeli Barajı ve HES Kontrol Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Yusufeli İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


Basına kapalı yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye'nin en önemli prestij projelerinden birisi olduğunu söyledi. Baraj inşaat çalışmalarının bir bütün olarak aralıksız sürdüğünü kaydeden Vali Doruk, "Yusufeli Baraj inşaatının 4'te 3'ü tamamlanmış olup bugün itibariyle yüzde 76 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Planlanan süreçte adım adım sona doğru ilerliyoruz" dedi.


Yusufeli Barajı'nın çift eğrilikli beton kemer barak sınıfında temelden 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın üçüncü ülkemizin ise en yüksek barajı olacağını kaydeden Vali Doruk, şunları söyledi:


"Baraj gövde yüksekliğimiz 190 metreyi geçti. Gövde inşaatında 2 milyon 648 bin metreküp gövde betonu döküldü. Toplamda da 4 milyon metre küp beton dökülecek. Baraj gövde inşaatıyla eş zamanlı olarak enerji yapıları dediğimiz yer altında inşa edilen santrallerimizin yapımı da sürüyor. Her biri 186 megavat gücünde 3 ayrı üniteden oluşan santralın toplam kurulu gücü 558 megavat. Birinci ünitede salyangoz adı verilen yapıların imalatı devam ederken ikinci ve üçünü ünitede de beton dökümü yapılıyor."


İşletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olacak barajın milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkı sağlaması planlanıyor. Buradaki toplantının ardından Vali Doruk ve beraberindeki heyet Yusufeli Yeni Yerleşim Yerine giderek burada incelemelerde bulundu. - ARTVİN

Şerif Yılmaz 2, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:39 Kaynak: İHA
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