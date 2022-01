Artvin Valisi Doruk, Yusufeli Barajı'ndaki son durumu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı'nda teknik olarak su tutma aşamasına gelindiğini söyledi.

Vali Doruk, Valilik ve Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolaysıyla üniversitenin konukevinde düzenlenen programda, basen mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Doruk, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Doruk, 2022'nin Artvin için çok önemli bir yıl olacağını belirterek "Bu yıl Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nı tamamlamış olacağız. Yusufeli Barajı'nda bu saat itibarıyla teknik olarak su tutma aşamasına geldik diyebiliriz." dedi.

Bu projenin en önemli ayaklarından birinin yol ağı olduğuna işaret eden Doruk, şöyle konuştu:

"İlçe merkezi de taşındığı için şehrin bağlantı yolları üst yerlere taşınıyor. Bu çerçevede Artvin-Erzurum- İspir ve iç bölgelere yönelik çok sayıda yol ağı inşa ediliyor. Bu kapsamda 70 kilometrelik bir kara yolu yapılıyor ve önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Son çalışmalar yapılıyor. Bu 70 kilometrelik yolun 56 kilometresi tünel. Devasa köprüler, viyadükler var, hepsi bir sanat şaheseri diyebileceğimiz. Bu viyadükler de büyük ölçüde tamamlandı. Artvin barajlar şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tüneller şehri."

Doruk, şehrin taşınacağı yerleşkedeki kurulumda sona doğru gelindiğini kaydederek "2022 yılı Yusufeli Barajı'nın tamamlanıp ilçe merkezinin taşınacağı bir yıl olacak. Bu durumun ilimize önemli katkıları olacaktır." ifadesini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın da 2022'de açılacağına işaret eden Doruk, deniz üzerine inşa edilen uluslararası nitelikteki havalimanının Artvin'in turizmi ve ekonomisinde hızlı dönüşüme katkı sağlayacağını vurguladı.

Doruk, Türkiye'nin en modern sınır kapılarından birisi olan Sarp Sınır Kapısı'nda Kovid-19 salgını döneminde yoğun yolcu giriş çıkışı olmamasına rağmen tır geçişlerinde ihracattaki artışa bağlı yüzde 50'nin üzerinde artış yaşandığını söyledi.

Artvin, dev yatırımların ve projelerin dışında gündeme gelmese de önemli işler yapıldığını belirten Doruk, şöyle konuştu:

"Artvin'de dağlık zor bir coğrafya var. Yaşam alanları çok dağınık. Kentte 7 bin kilometrenin üzerinde yol ağımız var. Biz her yıl buralarda da önemli işler yapıyoruz. Her yıl 80 milyon lira düzeyinde kırsal altyapı yatırımları yapıyoruz. Her yıl köy yollarında 80-90 kilometreyi bulan asfaltlamalar yapıyoruz. Köprü, menfez, içme suyu projeleri ile kırsal bölgelerdeki çalışmalarımız, İl Özel İdare bünyesinde pandemiye rağmen aksamadan devam ediyor."

Toplantıya, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de katıldı.