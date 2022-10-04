Cenaze törenine Tahmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Doruk'un yanı sıra vali yardımcıları Onur Özaydın ve Furkan Taha Türkmenoğlu, Ardanuç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen , İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar , İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu , bazı daire amirleri, valilik personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Vali Doruk, vefat eden Valilik personeli Tahmaz'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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