Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İbrikli İskele Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Çoruh İskeleleri Projesi" kapsamında inşası devam eden İbrikli İskele Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "hayat veren baraj, hayat dolu şehir" ülküsü ile Artvin Valiliği koordinasyonunda "Çoruh İskeleleri Projesi"nin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Vali Doruk'un beraberindeki ilgililerle, "Çoruh İskeleleri Projesi" kapsamında inşası devam eden İbrikli İskele Tesislerinde incelemelerde bulunduğu, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldığı vurgulandı.

Projenin, Borçka Barajı gölünün rekreasyonel kullanım potansiyelini değerlendirerek turizme kazandırılmasına ve bölgenin yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacağı bir cazibe noktası haline getirilmesine olanak vereceği aktarıldı.

Borçka Baraj gölünün İbrikli kıyısından başlayacak tekne gezinti rotalarının, ziyaretçilerin bölgeye has yer şekilleri, endemik bitki örtüsü, hayvan çeşitliliği, yamaç ve kıyı köylerini, doğa koruma alanlarını yakından gözlemleyebileceği tekne turları ile nefes kesici bir yolculuk vaat ettiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İbrikli İskele Tesislerinde, Artvin Markalaşma Projesi ile üretilen Artvin'e özgü sembol ve tasarımlardan oluşan Artvin hatıralık ve hediyelik eşyalarının satışa sunulduğu mekanlar ile Artvin'den anı biriktirmek isteyenlere rengarenk koleksiyonlar eşlik edecek. Kır kahveleri ve yöresel lezzetler durakları ziyaretçilerimize yüzyıllardır rengarenk tat ve kokuyu mutfakta iksir gibi bir araya getiren Artvin gastronomisini keşfetme imkanı da sunacak."