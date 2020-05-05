Artvin Valisi Yılmaz Doruk: "İyi bir noktadayız ama her şey bitti değil" - Son Dakika
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Artvin Valisi Yılmaz Doruk: "İyi bir noktadayız ama her şey bitti değil"

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede şehir olarak güzel bir noktaya gelindiğini bildirdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk:

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede şehir olarak güzel bir noktaya gelindiğini bildirdi.

Artvin'de Kovid-19'la mücadele ve gelinen nokta hakkında valilik toplantı salonunda basın açıklaması düzenleyen Doruk, Kovid-19'la mücadeledeki pozitif gidişatın devam etmesi için rahatlamadan tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.


Artvin'deki pandemi sürecini kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve diğer paydaşlarla ortak akılla güzel bir şekilde yönettiklerini anlatan Doruk, bu çalışmalarda görev alan herkese teşekkür etti.

Vatandaşlarında alınan tedbirlere büyük oranda uyduğunu ifade eden Doruk, "Kovid-19'la mücadelede Artvin olarak bugün iyimser bir noktaya ulaştık. Bu noktaya ulaştık ama her şey bitti diye toplumda bir algı oluştu. Biz bunu sağlıklı bulmuyoruz. Toplumu doğru yönlendirmemiz gerek. Alınan tedbirlere riayet ederek geldiğimiz noktayı muhafaza edip, nihai sonuca ulaşmamız lazım" dedi.

Artvin'de pandemi sürecinde 39 Kovid-19 vakası çıktığını kaydeden Doruk, şöyle devam etti:

"Artvin'de tespit edilen 39 Kovid-19 hastasından 5'i hayatını kaybederken 34 vatandaşımızda tedavi olarak taburcu oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaşları ise 70 ile 98 arasında değişiyor. Filyasyon çalışmalarıyla bu 39 vakanın muhtemel temaslı olabileceği bin 535 kişiyi karantinaya aldık. 101 kişinin karantinası ise halen devam ediyor. Yani her şey bitmiş değil demek istiyoruz. Artvin'de Kovid-19'le mücadelede iyi bir noktadayız ama her şey bitti havasına girip bu olumlu tablonun bozulmasını istemiyoruz. Çünkü olaylar bir vaka ile başlıyor. Borçka'da 1 vakayla başladık, 39'a çıktı. Bugüne kadar sürdürülen bilinçli tutum devam ederse bu süreci kazasız belasız tamamlarız."

Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı bir salgın olması nedeniyle Artvin'de ilk önlemlerin Sarp Sınır Kapısı'nda alındığını anlatan Doruk, "Merkezi düzeyde gelen talimatları uyguluyorduk ama bunun dışında farklı sorunlarla da karşılaştık. Bunların başında da il dışından gelen hemşehrilerimizin yönetimi vardı. Çünkü hastalığın kaynağı bu vatandaşlarımızdı. Bunu yönetmek için, talimatlar gelmeden özel bir ekip kurduk. Kente girişlerde oluşturulan emniyet noktalarında dışarıdan ilimize gelen kişileri hangi ilçe hangi mahalleye gidecek kayıtlara aldık ve izolasyon için takibini yaptık." ifadelerini kullandı.

Artvin'e son bir buçuk ayda dışarıdan 12 bin 300 civarında vatandaş geldiğini kaydeden Doruk, "Bunlardan 10 bin 300 civarında vatandaşımız 14 günlük izolasyon sürecini tamamlamış. Halen daha 2 bin civarında takip ettiğimiz hemşehrimiz var. Her şey bitti gözüyle bakıldığı için buradan uyarıyorum. Bu 2 bin kişiden vakalar çıkabilir. Bunların temas etmemesi lazım. Bu manada hassasiyetimizin devam etmesi lazım" diye konuştu.


Doruk, Sarp Sınır Kapsındaki güvenlik önlemleri kapsamında bugüne kadar Türkiye'ye giriş yapan 926 tır şoförünü de izole ettiklerini ve bunlardan 95'inin izolesinin devam ettiğini dile getirdi.

Çay hasadı için çevre illerden Artvin'e gelecek işçilerin takibi ve kurallara uyması için özel bir takip ekibi kurduklarını vurgulayan Doruk, "Çay hasadı için ilimize gelecek vatandaşlarımız olacak. Bu kişiler kalabalıklara karışmadan çarşı pazar gezmeden bağında bahçesinde işinin başında olsun. Kimseye temas etmeden bu süreci tamamlamalarını önemsiyoruz" uyarısında bulundu.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:26 Kaynak: AA


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