Artvin Valisi Yılmaz Doruk, jandarma personeline Başarı Belgesi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin Valisi Yılmaz Doruk, jandarma personeline Başarı Belgesi verdi - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, jandarma personeline Başarı Belgesi verdi

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 5 jandarma personeline "Başarı Belgesi" verdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, jandarma personeline Başarı Belgesi verdi, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 5 jandarma personeline "Başarı Belgesi" verdi.

Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ile Şavşat ilçesinde gece devriyesi sırasında bir evde çıkan yangını fark ederek aile fertlerini uyarmak için silahla havaya ateş eden jandarma personeli Eyüp Nar, Niyazi Düşkün, Furkan Korkmaz, Celal Çolak ile Mustafa Bilir'i makamında kabul etti.

Vali Doruk, Jandarma Teşkilatı mensuplarının, ülkenin huzuru, vatandaşın can ve mal güvenliğini tesis etmek ve korumak için zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini söyledi.

İlçeye bağlı Kocabey köyünde Mubin Yazar'a ait evin bodrum katında 24 Kasım'da çıkan yangın sırasında uyuyan aile üyelerini havaya ateş ederek uyandıran ve ardından gerekli tedbirleri alan Eyüp Nar, Niyazi Düşkün, Furkan Korkmaz, Celal Çolak ve Mustafa Bilir'i kutlayan Doruk, Başarı Belgesi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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