Artvin Valisi Yılmaz Doruk resim atölyesinin açılışına katıldı - Son Dakika

Artvin'de, yeni ressamlar yetirilmek amacıyla oluşturulan Berela Resim Atölyesi hizmete açıldı.

Kültür Sokağındaki atölyenin açılışına, Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, sanatseverler, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini keserek atölyeyi hizmete açan Vali Doruk, atölyede sergilenen resimleri tek tek inceledi.

Doruk, atölye sahibi ressam Can Atan'dan atölye ve resimler hakkında bilgi aldı.

Ressam Atan ise atölyede 2 resim öğretmeni ile toplumun her kesimine yönelik resim kursları açacaklarını söyledi.

Yeni ressamlar yetiştirmek amacıyla atölyeyi açtığını belirten Atan, "Atölyemizde özellikle yeryüzü cenneti ilimizin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini karakalem, akrilik, pastel, sulu ve renkli yağlı boya çalışmasıyla tablolara yansıtacağız. Ayrıca ürettiğimiz tabloları da satışa sunacağız." dedi.