Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap

12.01.2021 13:36

- Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap Artvin'de 200 yıldır geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin Korona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilmesinin ardından Artvin Boğacılar Spor Kulübü Kenan Köse, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunarak "Bu...

- Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap

ARTVİN - Artvin'de 200 yıldır geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin Korona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilmesinin ardından Artvin Boğacılar Spor Kulübü Kenan Köse, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunarak "Bu yıl da eğer güreşler gerçekleşmese birçok boğacı boğasını kestirmek zorunda kalacak. Bu da geleneksel boğa güreşlerine büyük zarar verecek" demişti. Boğacıların çağrılarına cevap veren Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Beklentimiz yaz aylarında festivalleri yapılması" dedi.

Artvin ve ilçelerinde her yıl düzenlen boğa güreşleri, geçtiğimiz yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilmişti. Büyük umutla 2021 yılını bekleyen boğacılar, vakaların artması ve yasakların gelmesinin ardından tedirgin olmaya başlarken, boğacıların tek umudu Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenen boğa güreşlerine kadar salgının sona ermesi oldu.

"Yaz aylarında umut ediyorum ki o heyecanı birlikte yaşarız"

Boğacıların bu beklentisi üzerine Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada "Biz şu gün yaparız diyemeyiz ama öngörümüz olur belki. Aşıyı gelmesiyle, tedbirler devam eder ve vaka sayılarını minimize edersek ben yaz aylarında umut ediyorum o heyecanı birlikte yaşarız. Boğa güreşleri müsabakaları Artvin için çok özel onu biliyoruz. Özellikle turizmin öne çıkmasıyla birlikte bir hareketlilik olacağını umuyoruz. Pandemi dönemi de iyi bir imaj bıraktık, Artvin bunu devam ettirecek inşallah. Biz de bir an önce bu festivallere başlamayı arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

Artvin'de Boğa Güreşleri 200 yıldır yaşatılıyor

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor.

Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere bir çok ilçede bulunan arenaalrda boğa güreşleri yapılıyor. 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşler hazırlayan boğa yetiştiricileri kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap

Yılmaz Doruk, Koronavirüs, Artvin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi         
13:16
Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı         
12:55
40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor         
11:58
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı         
11:50
Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular         
11:19
Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor         
11:04
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 14:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan boğacıların taleplerine cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei