Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan Sarı ailesine ziyaret - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Evren ve Sinem Sarı çiftini evlerinde ziyaret etti.

Vali Doruk, beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Hakkı Yaşar ile Sarı ailesinin Çarşı Mahallesi'ndeki evlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Sarı çifti ve üç çocuğu ile sohbet eden Vali Doruk, ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

Yaklaşık iki yıldır düzenli bir işi olmadığı için geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Evren Sarı, Doruk'tan daimi iş talebinde bulundu.

Devletin ve hükümetin her zaman maddi durumu iyi olmayan ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Doruk, Sarı'ya yardımcı olacaklarını söyledi.

Doruk, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.