Artvin Valisi Doruk, Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Artvin Valisi Doruk, Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu

30.08.2022 15:58
Artvin Valisi Doruk, Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde inceleme yaptı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde inceleme yaptı.

Vali Doruk, beraberindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, İskan Daire Başkanı Altan Özmen, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanı Hasan Eler ile yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, taşınma süreci başlamadan eksikliklerin giderilerek, devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdi.

İncelemenin ardından Vali Doruk başkanlığında, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün şantiye binasındaki toplantı salonunda, basına kapalı durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Ertunç Balta, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Dereci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

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