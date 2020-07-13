Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de... - Son Dakika

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de...

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Şerif Yılmaz 2, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de... - Son Dakika
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