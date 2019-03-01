Artvin ve Ardahan İçin Kar Uyarısı

Artvin'in doğusunda ve Ardahan'ın kuzeyinde yer yer yoğun kar bekleniyor.

Artvin'in doğusunda ve Ardahan'ın kuzeyinde yer yer yoğun kar bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Artvin'in doğusunda ve Ardahan'ın kuzeyinde bugünden başlayarak pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacak kar yağışının zaman zaman yoğunlaşacağı (20-40 cm) tahmin ediliyor.



Ulaşımda olası aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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