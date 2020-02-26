Artvin ve Batum arasında turizm iş birliği görüşüldü - Son Dakika
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Artvin ve Batum arasında turizm iş birliği görüşüldü

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Batum ve Artvin'in turizm alanında birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı olduğunu belirterek, "Artvin, doğa ve inanç turizmiyle Batum'un deniz turizmini tamamlayan bir rol üstleniyor.

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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Batum ve Artvin'in turizm alanında birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı olduğunu belirterek, "Artvin, doğa ve inanç turizmiyle Batum'un deniz turizmini tamamlayan bir rol üstleniyor." dedi.

Vali Doruk başkanlığında, kentteki bir otelin toplantı salonunda Batum ve Artvin'de faaliyet gösteren turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, turizmde iş birliği görüşüldü.

Doruk, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin gittikçe geliştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hem komşuyuz hem de kökeni asırlar ötesine dayanan tarihi bir birlikteliği olan, gelenek görenekleri birbirine çok benzeyen iki akraba topluluğuz. Sadece turizmde değil ticari, ekonomi, siyasi ilişkiler gibi birçok alanda güzel iş birliğimiz var. İnşallah turizm sektörü, Türkiye ve Gürcistan arasındaki güzel ilişkilerin dinamosu olur."

Turizmin ekonomik ve kültürel etkileşimde önemli rol oynadığına işaret eden Doruk, "Batum ve Artvin turizm alanında birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. Artvin doğa ve inanç turizmiyle Batum'un deniz turizmini tamamlayan bir rol üstleniyor. Bu durum da iş birliğini zorunlu hala getiriyor." diye konuştu.

Doruk, Çoruh Vadisi'nin kış turizmi için elverişli olduğuna da dikkati çekti.

Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak da Artvin ve Batum'un dünyanın en güzel şehirleri arasında yer aldığını ifade ederek, iki şehir arasında turizmin daha ileri düzeyde olması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Toplantıdaki turizm yatırımcıların bunun için çok güzel fırsatlar yaratacağını belirten Koçak, turizm yatırımcılarına her türlü kolaylığı sağlamak için hazır olduklarını aktardı.

"İnanç turizmini de canlandırmak istiyoruz"

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, amaçlarının kentin güzelliklerini Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmak olduğunu vurguladı.

Artvin'in turizm değerlerine değinen Kurt, "Gürcistan'ı ilgilendiren en önemli husus da ortak tarihimizin ürünü 21 kilisemiz var. Bu çerçevede inanç turizmini de canlandırmak istiyoruz." dedi.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Nika Chkartisvili, Artvin'in tanıtımının iyi yapılması halinde çok sayıda turistin buraya geleceğine inandığını söyledi.

Artvin'in doğal, tarihsel ve kültürel olarak çok zengin yapıya sahip olduğuna işaret eden Chkartisvili, "Artvin keşfedilmesi gerek bir coğrafya diye düşünüyorum. Artvin'in turizm açısından bu kadar çok zenginliği olması beni şaşırttı. Bunu ortak bir payda ve çıkar kapısına dönüştürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Cevat Uyanık, Batum'dan gelen turizm işletmecilerine Artvin'in turizm değerlerine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye, Artvin, Batum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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