"Artvin ve Rize'de 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği için devreden çıkarıldı" - Son Dakika

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafonun hasar nedeniyle, 67 trafonun can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarılmıştır. Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650 abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)