Artvin ve Rize'de Meydana Gelen Yağışlar Hakkında-2

BASIN DUYURUSU

22. 07. 2021

(Saat 17. 00 itibarıyla)

21. 07. 2021 tarihinde akşam saatlerinden itibaren Artvin ili Arhavi ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Yağışlar neticesinde Arhavi deresi taşmış, ilçe merkezi ve köy yolları etkilenmiştir.

Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir.

AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve Jandarma Ekipleri olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır.

Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

Rize ili Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere gu¨zergahı u¨zerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi gu¨zergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır.

Meteorolojiden alınan 22. 07. 2021 06: 00 verilerine göre; Hopa ilçesine 83 kg, Arhavi ilçesine 74 kg, Fındıklı ilçesine 79, 6 kg, Çamlıhemşin ilçesine 64, 9 kg ve Ardeşen Yeşiltepe'ye 64 kg yağış düşmüştür.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği